Les inquiétudes et la colère des parents de jeunes footballeurs du Nîmes Olympique

La colère des parents des jeunes du "centre de formation" du Nîmes Olympique. Ils ont appris cette semaine que le club ne prendrait plus en charge les frais d'hébergement et de scolarité comme il le faisait jusqu'à maintenant. Une convention liait le Nîmes Olympique et trois établissements privés pour les équipes allant des U16 aux U18. Cela représente une soixantaine de jeunes. Selon ce collectif de parents, ce ne sera plus le cas la saison prochaine pour des raisons d'économies.

"Comment supporter du jour au lendemain une charge financière de 7 000 à 10 000 euros par an ? Comment changer de club ou de lycée à la mi-juin pour ceux qui le souhaiteraient ou qui n'auraient tout simplement pas le choix ? " écrivent-ils dans une lettre ouverte. Les parents ont adressé un courrier au président du Nîmes Olympique Rani Assaf. Ils ont également décidé de publier une lettre ouverte destinée à la presse, mais aussi aux partenaires financiers du club ainsi qu'aux collectivités territoriales.

