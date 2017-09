Les inscriptions sont ouvertes pour le concours national Alès Audace 2017

Ales audace 2017 c'est parti pour les inscriptions. La 6é édition d'un concours national qui s'adresse aux porteurs de projet, aux entrepreneurs. Dans un contexte économique difficile, " Des idées et de l'audace " pour créer les emplois de demain en Cévennes.

Les inscriptions sur internet, Alès-audace.fr, pour le 6é concours Alès Audace viennent de débuter. Elles seront closes le 29 Octobre 2017. Cette année encore quelques 130.000 euros seront à partager, (remise des prix le 12 Décembre), entre les différents porteurs de projets, entrepreneurs ou entreprise en développement dans le domaine de l'industrie, du social, du culturel ou du tourisme. Ce concours national a été imaginé pour encourager les créateurs d'emplois de demain.

Des idées et de l'audace, des femmes et des hommes passionnés de développement économique.

Dans un contexte économique difficile, Alès audace, un concours national lancé par Alès Agglomération en partenariat avec l'agence de développement économique Alès Myriapolis, l’École des Mines d'Alès, la SAEM'Alès, le club d'entreprises Leader Alès et la ville d'Alès, entend encourager l'envie aux femmes et aux hommes de construire leur projet sur un territoire, entre Cévennes et Méditerranée, au caractère bien trempé.

Reportage de Ludovic Labastrou Copier

De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ! Danton.

Originalité et audace du projet. Engagement et motivation du candidat. Faisabilité (technique, économique et chance d'aboutir). Intérêt du projet pour le territoire d'Alès Agglomération ou sa participation au renforcement de son image et de son attractivité économique. Les critères de sélection d'Alès Audace avec une nouveauté en 2017, un défi commerces et et services de demain. Un projet de nature à "doper" l'activité commerciale du cœur de ville d'Alès.

39 lauréats depuis 5 ans, et 500.000 euros d'attribués. Un dispositif original.

Son ouverture à tous les porteurs de projet, (entrepreneurs, porteurs de projet, entreprise en développement), quel que soir leur parcours. Alès Audace 2017 est ouvert à tous types de projet, (industriel, social, culturel ou touristique). Sa souplesse, grâce aux 130.000 euros distribués à des prix qui varient selon l’intérêt du projet pour le territoire et quelque soit le stade d'avancement du projet choisi.

Un portefeuille bien fourni d'entreprises-candidates nous n'en manquons pas. De terrains ? Oui. Planter des courges cela ne favorise pas la richesse.

Le but final d'Alès Audace c'est de favoriser la création sur place d'entreprises. Il n'en manquerait pas mais Alès Agglomération comme beaucoup d'autres collectivités Gardoises manque de terrains