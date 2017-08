Les Insoumis à Marseille

Député depuis le mois de juin, Jean-Luc Mélenchon a choisi la fac Saint-Charles pour y organiser son université d'été, du 24 au 27 août. Plus de 2 000 personnes se sont déjà inscrites.

La France Insoumise a fait sa rentrée à Marseille.

Les portes de la fac Saint-Charles ont ouvert ce jeudi à 10h. Plus de 400 personnes, insoumis ou pas, attendaient sur le boulevard Gustave Desplaces, juste à côté de la gare st Charles, pour s’inscrire.

Le boulevard Gustave Desplaces à l'ouverture des portes jeudi matin © Radio France - Charlotte Couratin

Il fallait attendre plus d’une trentaine de minutes avant d’approcher les stands de l’université d’été. Corinne, ça ne lui a pas semblé trop long. Elle en a profité pour discuter et donner son avis.

« Je viens prendre des informations des pistes de réflexion, éventuellement des pistes d’action pour arrêter de m’énerver toute seule devant mon poste de radio le matin », explique la Marseillaise.

Les bénévoles à l’accueil pour les premières inscriptions © Radio France - Charlotte Couratin

Des bénévoles à l’action

Plus de 300 bénévoles ont été mobilisés sur place. Ils vont devoir gérer pendant quatre jours : l’arrivée des 104 intervenants, l’organisation des 35 conférences, les différents ateliers et animations mais aussi et surtout aiguiller les nombreux visiteurs.

A ce jour, 2 000 participants se sont déjà inscrits. Les organisateurs en attendent entre trois et cinq mille.

Les mobilisations de la rentée

La réforme du code du travail et l’Etat d’urgence sont les deux principaux champs d’action de cette université d’été.

L’essentiel des ateliers et conférences aura lieu à la faculté de sciences de Saint-Charles. Mais certains événements seront proposés hors des murs ; notamment un défilé dans les rues de la ville jusqu’aux Docks des Suds, des projections de film en plein air et un rassemblement pour sauver les vestiges de la Corderie.