Les intempéries de la nuit de samedi à dimanche seront "un épisode cévenol", selon Predict Services

Les intempéries qui doivent avoir lieu dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 septembre seront "probablement un épisode cévenol" selon les prévisionnistes de Météo France. Les pluies les plus fortes devraient stagner aux alentours du Vigan et du Nord d'Alès demain matin.

Dès ce samedi soir à 22h, le Gard est placé en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages" et en vigilance jaune "crues". La zone la plus concernée devrait être le Nord-Ouest du département.

Un épisode "cévenol" et non "méditerranéen"

Selon Alix Roumaniac, météorologiste à Predict Services, la filiale risques de Météo France, les intempéries vont "très probablement stationner autour du Vigan et du Nord d'Alès, dans les Cévennes." Il s'agirait donc d'un épisode cévenol et non méditerranéen.

Les plus grosses pluies devraient normalement avoir lieu très tôt demain matin. Environ 150 millimètres de pluie sont attendus.