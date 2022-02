Les intermittents du spectacle s'enchaînent brièvement aux grilles du château de Pau

Des chaînes et des fumigènes rouges pour alerter sur le sort de la culture. Ce jeudi 10 février, face aux annulations en cascade à cause de la crise sanitaire, une poignée d'intermittents du spectacle de Pau se sont enchaînés aux grilles du château de Pau pendant quelques minutes. Le tout s'est déroulé sans heurt.

"J'ai perdu 30 à 40 % de mes revenus"

"Le château de Pau c'est le ministère de la Culture - on aimerait interpeller Mme Bachelot. C'est un symbole : on est complètement enchaîné à nos annulations. Personnellement, j'ai 14 jours annulés en janvier. Certes, ils sont reportés, mais ils se reportent les uns sur les autres donc je ne vais pas pouvoir tout faire. J'ai déjà des annulations en mars. J'ai perdu 30 à 40 % de mes revenus, je vis de mes droits au chômage que j'épuise puisque j'ai interdiction de travailler. Le quoi qu'il en coûte n'est pas arrivé jusque dans nos portefeuilles. Notre vie de famille en a pris un coup, je ne peux rien prévoir. Et on a l'impression que personne ne s'en rend compte. Je suis inquiet pour l'avenir de mes enfants et de la culture aussi" témoigne un technicien venu participer à l'action.

La CGT demande la prolongation des droits à l’assurance chômage des intermittents du spectacle.