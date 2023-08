Les jet skis dans le viseur des affaires maritimes

Comme sur la route, il y a des règles à respecter en mer. La préfecture des Affaire Maritimes réalise des contrôles plusieurs fois par semaine pendant tout l'été sur le littoral héraultais et gardois. Surveillance des jet skis, des pratiquants de plongée sous-marine, des kite surf mais aussi contrôles de vitesse, de permis bateaux, du port des gilets de sauvetage et des zones de navigation. Ce vendredi, une opération a été menée au large de Sète, Agde et Palavas les flots.

ⓘ Publicité

Des contrôles réalisés par l' Unité Littorale des affaires maritimes (la DDTM de l'Hérault), les brigades nautiques côtières de la gendarmerie nationale (Grau du Roi, Marseillan), la gendarmerie maritime et les douanes.

Les jet ski sont particulièrement dans le viseur des affaires maritimes ( la Direction Départementale des Territoires et de la Mer). Sur 74 contrôles réalisés dans la journée de vendredi, 31 étaient des véhicules nautiques à moteur, autrement dit des jet skis.

Jade-Sophie Courtin, contrôleuse aux affaires maritimes, regarde particulièrement les permis, les papiers, les équipements de sécurité et les zones de navigation pour ces VNM. À 300 mètres des plages, le permis est obligatoire. Pour les randonnées de jet proposées par des sociétés de location à des touristes sans permis, il faut aller au delà des 500 mètres. Une distance pas toujours respectée mais la contrôleuse préfère faire de la pédagogie, "lorsque tout le reste est en règle, des moniteurs bien identifiés, une jauge de touristes respectée, on rappelle les régles de sécurité". Adil, un nîmois de 44 ans profite de son jet skis avec son fils de 15 ans à l'arrière. Grand sourire, il est ravi d'être contrôlé "quand on a rien à se reprocher, il n'y pas de problèmes. Il faut plus de contrôles parce que les jet skis ont mauvaise réputation à cause de quelques uns qui font n'importe quoi".

D'autres réclament également des taux d'alcoolémie à ne pas dépasser en mer. Ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. La loi évoque seulement "une ivresse manifeste", un critère subjectif difficile à faire appliquer.

D'ailleurs, les 9 copains venus de Tours ont beau avoir le rosé entamé sur la table de leur bateau de location ce n'est pas pas l'alcoolémie qui sera contrôlé. Jade-Sophie Courtin va vérifier les 9 brassières, le permis du conducteur et la licence du loueur. Tout est en règle, "bonne vacances !". L'accueil est chaleureux.

Quelques centaines de mètres plus loin, le contrôle mené par Stéphane Cluzel, responsable de l'ULM (l'unité littorale des affaires maritimes) est plus tendu. Un homme est en train de chasser au harpon, son bateau à l'arrêt dans une zone strictement interdite sur le LIDO de Sète, tout près des boudins anti érosion installés en mer. Le plongeur explique qu'il ne savait pas ce que c'était interdit. Il repartira avec un PV de convocation auprès du tribunal de Marseille qui décidera d'un éventuel retrait de permis et d'une amende.

Bilan de la journée de contrôles, 12 avertissements, pour défaut de matériel de sécurité, vitesse excessive, mouillage en zone de baignade, absence de marquage d'un engin tracté et 6 PV, un jet ski pour vitesse excessive, 5 plaisanciers pour navigation et mouillage en zone interdite, défaut de permis, défaut extincteur et matériel de sécurité, défaut d'immatriculation de navire, un cas de pêche de loisir interdite effectuée dans la réserve marine de Palavas-les-Flots.

loading

loading