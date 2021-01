Les Jeunes Agriculteurs de Gironde et la mairie de Saint Jean d'Illac en désaccord

Le "dépit" et le sentiment de ne plus "savoir quoi faire", c'est ce que ressentent les dix agriculteurs de Saint-Jean-d'Illac pour Bérénice Walton, Vice-Présidente des Jeunes Agriculteurs de Gironde. Ils travaillaient depuis 2016 avec la mairie pour approvisionner les cantines scolaires de Saint Jean d'Illac qui compte quatre écoles. Un repas par semaine local et bio était ainsi fourni par les producteurs locaux mais les nouveaux élus ne souhaitent plus continuer le partenariat qui devaient durer jusque 2022.

Pour chacun des agriculteurs, l'arrêt des commandes de leurs produits depuis septembre par la mairie va représenter un manque à gagner, "5000 à 6000 euros", évalue Bérénice Walton, éleveuse de bovins près de Libourne. "Le projet a aussi permis d'aider un jeune agriculteur à s'installer. Aujourd'hui, ça fait un an qu'il est installé, son exploitation peut être en péril", ajoute-t-elle.

On trombe des nues

Après une réunion en septembre avec les élus locaux, mi-décembre, un courrier leur a confirmé que les cantines seraient approvisionnées via le marché agricole public mis en place par la métropole bordelaise.

Pour la jeune femme, la situation est incompréhensible."Les nouveaux élus ont quand même mis dans leurs programmes comme quoi ils souhaitaient continuer à développer le partenariat avec les Jeunes Agriculteurs et les producteurs locaux, intégrer encore plus de bio dans les cantines... On s'était dit: 'Il y a pas de soucis, c'est vraiment ce qu'on a mis en place' et aujourd'hui, on tombe des nues." La production agricole insuffisante forcerait les communes à chercher d'autres ressources hors de celle-ci, en France ou à l'étranger selon Bérénice Walton.

Avant l'arrivée de la covid en France, le syndicat était en discussion avec Cestas (commune voisine à Saint-Jean-d'Illac) pour fournir viande et produits laitiers à leurs restaurants scolaires. L'organisation va donc essayer de trouver d'autres partenariats avec des communes environnantes mais ne plus pouvoir montrer un modèle risque de compliquer la promotion du circuit-court.

Des produits trop chers et pas assez divers pour le maire

Edouard Quintano élu maire de la commune le 28 juin 2020 explique que la convention signée "n'était pas légale" et que l'équipe municipale précédente était au courant. Depuis 2012, la commune adhère au marché alimentaire public de Bordeaux métropole et n'a pas le droit selon lui de signer de contrat avec d'autres acteurs sauf si la commande annuelle de produits alimentaires est inférieure à 40 000 euros. "Ce qui n'était pas le cas", souligne-t-il.

Il ajoute qu'il ne serait pas possible d'approvisionner les cantines uniquement avec le modèle mis en place. "Les Jeunes Agriculteurs n'ont pas la diversité des produits voulus. Ils n'ont pas toutes les quantités nécessaires. En termes de livraison, c'est très difficile pour eux de livrer tous les jours. Et puis en terme de prix, ils ont des prix un peu rédhibitoire malgré le circuit court pour [fournir] des cantines de collectivités à temps plein."