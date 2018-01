Calvados, France

"j'ai la joie de vous annoncer qu'en octobre 2018, se célèbrera le synode des évêques sur le thème " les jeunes, la foi et le discernement vocationnel" leur écrit dans son courrier le Pape François. Aujourd'hui est présenté le Document Préparatoire que je vous confie comme "boussole"

Un courrier adressé à tous les jeunes du monde entier, qu'ils soient catholiques ou non . Ceux du diocèse de Bayeux -Lisieux sont engagés dans l'opération. Lors de ses voeux à la presse, Jeudi 18 Janvier 2018, Monseigneur Boulanger, l'évêque du diocèse, a indiqué que ce travail allait être l'un des principaux chantiers de 2018. Chaque année dans le diocèse , 8OO jeunes environ participent à la pastorale.

" Ces jeunes ont beaucoup de choses à nous apprendre " insiste Monseigneur Boulanger , mais ils ont besoin de confiance et de respect. Beaucoup n'osent pas exprimer publiquement leur foi ou leur attachement à l'église sur les réseaux sociaux .

Outre les jeunes , les adultes , associations familiales , associations de jeunes et animateurs en pastorales ont été consultés. Un site internet dédié , ouvert en juin dernier, a permis aux jeunes de s'exprimer librement et directement , sans contrôles des adultes, concernant leur vision du monde, leur positionnement dans la société , leur foi et leurs attentes concernant l'église du futur . Leurs réactions vont maintenant être répertoriées et classées par les organisateurs du synode à Rome.

Prochain temps fort pour les jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux : Un grand rassemblement à Douvres la Délivrande , le 27 mai 2018 à l'occasion de la journée "Tous en marche pour les Vocations" . Au programme : animation, ateliers, témoignages et débats. Ce long travail de réflexions et de propositions servira de base de travail aux évêques réunis en synode à Rome en octobre prochain...