Les jeunes migrants installés à l'université Paul Sabatier de Toulouse ne sont plus expulsables

C'est une victoire pour les jeunes migrants installés dans un bâtiment inoccupé de l'université Paul Sabatier de Toulouse depuis près d'un mois et pour leurs soutiens. Il s'agit du bâtiment 4R3, constitué entre autres d'anciens laboratoires et salles de classes.

Le juge des référés du Tribunal administratif a mis fin à la mesure qui avait ordonné leur l’expulsion fin décembre.

L'université avait évoqué des risques pour la sécurité des occupants, à cause de produits stockés dans les sous-sols, des problèmes d'amiante et des soucis électriques. La fac avait obtenu gain de cause mais la mesure d'expulsion n'avait pas été exécutée.

Pas de risques pour la sécurité des occupants

Le 6 janvier, les occupants du bâtiment ont à leur tour saisi la justice pour stopper la mesure d’expulsion. Ils ont apporté de nouveaux éléments au dossier. Ils ont réussi à prouver qu'il n'y a pas de risque avéré à cause des substances chimiques stockés dans les sous-sols. Ils ont aussi démontré que les branchements électriques sont sécurisés et que chaque étage est équipé de détecteurs de fumée fonctionnels.

Au vu de ces éléments nouveaux, le juge des référés a estimé que l’expulsion des occupants n'est pas urgente. Il avance aussi que l’absence d’équipements d’hygiène retenue dans la première affaire ne tient pas : les requérants ont démontré que les lieux sont équipés de 8 toilettes et de lavabos fonctionnels, d’une douche et d’un accès à d’autres douches à l’extérieur du bâtiment.

Par ailleurs, l’université n'a pas prouvé pas la réalité de son projet de rénovation du bâtiment à court ou à moyen terme.