Les joggeuses craignent-elles la mauvaise rencontre ? Sans parler de psychose, cette idée assez présente dans l'esprit de celles qui pratiquent la course à pied en solo. Et elle est réveillée par un récent fait divers à Revel (31) où une coureuse a été étranglée et sexuellement agressée.

Clémence court depuis 10 ans à raison de 20 à 50 kilomètres par semaine et déplore être régulièrement importunée et ne pas pouvoir courir n'importe où ni à n'importe quelle heure.

Les joggeuses craignent-elles pour leur sécurité quand elles courent seules en extérieur ? La question se pose quelques jours après l'agression d'une joggeuse à Revel à la frontière entre la Haute-Garonne et le Tarn. Une jeune femme âgée de 22 ans a été sexuellement agressée et étranglée, ses jours ne sont pas en danger, elle a été entendue par les gendarmes et son agresseur a été interpellé.

Sans parler de psychose, il n'en reste pas moins que la crainte d'une mauvaise rencontre est une idée assez présente dans l'esprit de celles qui pratiquent la course à pied.

"Accostée une fois par semaine en moyenne"

Quand on lui demande si elle pense à une possible agression quand elle court, Clémence répond du tac au tac : "tout le temps, dès que je cours et qu'il n'y a pas grand monde" . Cette jeune mère de famille fait trois à quatre sorties par semaine depuis 10 ans, elle dit être accostée au moins une fois par semaine, de façon plus ou moins lourde :

En été en short, je me fais accostée une fois par semaine en moyenne et je pense que je ne suis pas la seule. Dès fois le long du canal du midi, dès fois en rentrant chez moi"

Il suffit justement de se poser quelques minutes le long du canal du midi à quelques pas du campus universitaire de Rangueil, pour rencontrer une autre joggeuse, Manon qui témoigne elle aussi :

Il y a trois semaines quelqu'un a baissé la fenêtre de sa voiture, a commencé à me parler et m'a suivie jusqu'à chez moi. J e n'écoute pas, je garde le casque sur la tête et je file"

Choisir où courir et avec quelle tenue

Courir seule oui, mais pas n'importe où dit Véronique, marathonienne :

Il y a des endroits où je ne passe plus seule, dans la campagne ,dans les côteaux. J'ai peur de l'agression.

Pour éviter les ennuis, les joggeuses ont leur parade quitte à avoir un peu chaud sous des habits inadaptés explique Lou :

On est toujours un peu craintive, le regard un peu derrière. Encourant seul je fais toujours attention, avec cette chaleur j'aurais voulu mettre un short, mais je préfère le legging pour éviter le regard des autres

De là à courir avec une bombe lacrymogène dans la poche, Anne-Marie n'est pas prête :

Je n'ai pas envie de rentrer dans la spirale de la peur et de la crainte, même si ma famille pense qu'il faudrait que je cours avec une bombe lacrymo"

Le seul accessoire concédé : c'est le portable, utile en toute circonstance.