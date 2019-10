Les juges belges se penchent sur la dangerosité du pédophile Marc Dutroux

La justice belge doit se pencher ce jeudi 17 octobre sur la dangerosité du pédophile Marc Dutroux. Emprisonné à perpétuité depuis 23 ans pour viols et séquestration sur six fillettes et jeunes femmes, cet examen intervient dans le cadre d'une demande de remise en liberté.

Marc Dutroux est-il encore dangereux ? Les juges belges rouvrent le dossier du pédophile emprisonné depuis 23 ans. Marc Dutroux, 62 ans, a été condamné en 2004 à la prison à perpétuité pour enlèvement, séquestration et viol de six fillettes et jeunes filles entre 1995 et 1996, ainsi que pour la mort de quatre d'entre elles : deux assassinées et deux mortes de faim.

Une demande de libération conditionnelle

Le tribunal de Bruxelles doit étudier ce jeudi 17 octobre, à huis clos, la dangerosité du criminel et désigner un collège de médecins experts pour examiner son état mental.

Si l'expertise est accordée, rien ne dit que l'avis des médecins sera positif et incitera à poursuivre le processus de libération conditionnelle. Une première demande de libération de Marc Dutroux sous bracelet électronique avait été demandée en 2013. Elle n'avait pas abouti. Les avocats et proches des victimes dénoncent toujours "un grand pervers manipulateur" tandis que ceux de Marc Dutroux dénoncent un traitement "scandaleux" en prison et que "rien n'a été fait pour favoriser son amendement ou sa libération".