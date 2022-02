Les jumeaux enlevés par leur père dans l'Eure début janvier ont été retrouvés à Lisbonne, au Portugal

Les jumeaux ont été retrouvés sains et saufs à Lisbonne, au Portugal, un mois après leur disparition. Leur père les avait emmenés et n'avait plus donné signe de vie. Le parquet d'Evreux avait ouvert une information judiciaire.