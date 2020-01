Les kayakistes morts en baie de Somme ont été pris par les courants et des vagues "impressionnantes"

Saint-Valery-sur-Somme, France

Les premiers résultats de l'enquête ouverte par le parquet d'Amiens sont tombés, après la mort de trois kayakistes dans la nuit de samedi à dimanche en baie de Somme. Un quatrième membre de leur groupe, un adolescent de 15 ans, s'en est sorti, et le travail des enquêteurs permet de mieux comprendre comment ces kayakistes expérimentés ont pu perdre la vie lors de leur sortie en mer.

L'ado de 15 ans est le seul à ne pas avoir été éjecté de son kayak

Selon le parquet, le groupe initial de huit kayakistes a été confronté à "un courant beaucoup plus important" à son arrivée face au fort de Cayeux-sur-Mer, ainsi qu'à "des vagues qualifiées d'impressionnantes" par certains participants auditionnés, de "plusieurs mètres de haut". Le groupe s'est scindé en deux, quand une barre de sable a séparé leurs embarcations.

Les vagues étaient telles qu'ils ne voyaient plus le bord

Le premier groupe a réussi à regagner la plage et aviser les secours, tandis que les autres n'y parvenaient pas. Selon le jeune rescapé de 15 ans, qui est l'un des quatre kayakistes restés en mer, les vagues ont projeté ses compagnons hors de leurs kayaks. Il est le seul à être parvenu à rester dans son embarcation et à se laisser dériver jusqu'au Crotoy, dirigé par les courants.

Le radeau de fortune des trois victimes disloqué par les flots

Les trois autres kayakistes ont tenté de constituer un radeau de fortune avec leurs kayaks en les assemblant avec des liens. "Les vagues étaient telles qu'ils ne voyaient plus le bord", précise le parquet. Un nouveau flot de vagues a disloqué leur radeau et a disséminé les trois kayakistes, deux hommes âgés de 56 et 47 ans, et une femme de 54 ans. Le parquet confirme leur mort par noyade, selon la première autopsie provisoire pratiquée dimanche.

Le parquet précise que les auditions continueront toute la semaine, notamment ce lundi avec les affaires maritimes de Boulogne-sur-Mer. Des investigations sont également menées pour vérifier le respect des conditions de sécurité lors de cette sortie en mer.