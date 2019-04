Des kinésithérapeutes cantaliens recrutent sur Facebook

Maurs, France

Ils ne sont plus que quatre kinés pour 2252 habitants. Sébastien Nouhaud, l'un d'entre eux, aimerait bien combler le départ de deux confrères, un peu plus tôt dans l'année. "Ce serait vraiment l'idéal. Nous ne sommes plus que 4 kinésithérapeutes pour un secteur d'activité assez large, puisque nous exerçons tant à domicile qu'au cabinet. Selon l'Agence Régionale de Santé, Maurs est une ville en zone intermédiaire. D'après elle, il y a suffisamment de praticiens. Or, _nous, sur le terrain, on voit qu'on est en difficulté_, on a beaucoup de demandes", décrit-il.

Avec ses trois collègues, il a posté sa demande sur les groupes Facebook spécialisés. "Maintenant, les recherches de collègues se font par cet intermédiaire, en plus de Physiorama, le réseau traditionnel des professionnels de santé. Mais on n'avait _pas du tout de retours, et notre annonce s'est noyée dans la masse". Alors, il y a deux semaines, il a décidé de lancer une bouteille à la mer, sur sa page Facebook personnelle. "A l'issue de ces annonces traditionnelles, j'ai décidé de lancer une annonce un peu décalée. Qui ne tente rien n'a rien ! Et ça n'a pas trop mal marché"_, ajoute-t-il dans un sourire.

Plus de 14600 partages sur Facebook

Et en effet, avec plus de 14600 partages et plus de 1400 commentaires sur son statut Facebook, son message a fait le tour du département, mais aussi de la France entière ! Sébastien Nouhaud, "surpris par le buzz", a reçu beaucoup de messages de soutien, des quatre coins de l'Hexagone.

Mais malgré l'engouement suscité, le bilan de recrutement est assez maigre. "En termes de kinésithérapie, j'ai eu quelques consoeurs en recherche de remplacement de courte durée. Nous avons aussi eu des contacts avec _un monsieur potentiellement intéressé pour un mi-temps_. Concrètement, on cherche un temps plein, voire deux, mais un mi-temps c'est déjà bien." Il y a une semaine, il a même posté un petit bilan sur sa page Facebook.

C'est une problématique générale

Sébastien Nouhaud n'entend toutefois pas abandonner. Il espère même que son message permettra d'aider d'autres secteurs d'activités, et sur d'autres communes. "Je sais que les besoins ne sont pas que sur ma commune. A Aurillac, les délais pour avoir des rendez-vous sont interminables, l'hôpital cherche aussi du monde... _C'est une problématique générale pour le Cantal, pour d'autres coins_, pour toute la France d'ailleurs ! L'idée, c'est de venir répondre à ma problématique, mais si ça répond à une autre problématique, sur un autre secteur, ce sera gagné."

Et pour compléter sa démarche, Sébastien Nouhaud compte même se rendre dans les écoles, et les instituts de formation à la kinésithérapie.