Les Kurdes entre indignation et détermination après l'incendie de leur centre culturel à Saint-Herblain

"On ne partira pas !" dit fermement la porte-parole du centre culturel kurde après l'incendie du local de Saint-Herblain ce week end. Un acte criminel après déjà des menaces contre la communauté kurde dans plusieurs pays européens.

La communauté kurde oscille entre indignation et détermination après l'incendie criminel de son centre culturel ce week end à Saint-Herblain. Il y a eu plusieurs départs de feu, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le bâtiment du chemin de la Rabotière, une rue à l'écart, entre le périphérique et le quartier Bellevue.

La communauté kurde menacée dans plusieurs pays européens

"Le message est clair, c'est la communauté kurde qui a été visée", assure la porte-parole du centre culturel, Gulasor Usunpinar. À Nantes, il n'y a jamais eu de menaces contre les Kurdes, en revanche, la communauté en a reçu dans d'autres pays européens. Et en ce moment, il y a de grosses tensions autour du référendum sur la réforme pour donner plus de pouvoir au président turc, réforme à laquelle les Kurdes sont opposés.

Devant leurs locaux incendiés, les Kurdes disent non au référendum en Turquie © Radio France - Marion Fersing

Ça fait mal au cœur, mais on va continuer pour notre peuple

Toujours est-il qu'ils ont bien l'intention de rester là où ils sont : "ça fait mal au cœur, mais on ne va pas baisser les bras, on va continuer pour notre peuple !" dit Subhi, présent, ce lundi matin avec une dizaine d'autres personnes, devant le centre culturel. "On ne quittera pas les lieux, c'est une chose claire", poursuit Gulasor avec fermeté. Les locaux vont être réparés ou reconstruits en fonction de ce que décideront les experts et la communauté cherche déjà une solution temporaire pour continuer à organiser ses activités d'ici là. Plusieurs autres associations lui ont déjà proposé leurs locaux pour ses réunions.

Les locaux, noircis, du centre culturel kude © Radio France - Marion Fersing

Une grande manifestation samedi à Nantes

Les Kurdes de Nantes poursuivent aussi leurs actions, malgré l'incendie. En fin de semaine, ils vont installer un stand, à Commerce, en soutien aux prisonniers politiques en grève de la faim en Turquie. Ils prévoient une grande manifestation samedi qui sera aussi l'occasion de dire leur indignation après la destruction de leurs locaux.