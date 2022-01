Les Landes en vigilance rouge : le point sur les inondations ce lundi

Pour la seconde fois en un mois, le secteur de Peyrehorade (Landes) doit faire face à une importante inondation des Gaves réunis. Le pic de crue est attendu dans la soirée de ce lundi, avec un niveau compris entre 5,10 m et 5,50 m selon Vigicrues, le service d'information sur le risque de crues. A ce stade, le cours d'eau des Gaves réunis est placé en vigilance orange crue. Plus en amont, le Gave d'Oloron, d'Oloron-Saint-Marie (Pyrénées-Atlantiques) jusqu'à Cauneille (Landes) est placé en vigilance rouge crues, le niveau d'alerte maximal. Trois communes landaises sont concernées sur ce tronçon en vigilance rouge : Cauneille, Oeyregave et Sorde-l'Abbaye.

Des évacuations envisagées dans le secteur de Peyrehorade

Les cours d'eau réagissent aux très fortes pluies de ces dernières heures. Selon Météo France, sur l'ensemble des départements pyrénéens, on attend des cumuls (en 48h de dimanche à lundi) de 50 à 80 mm en plaine, 100 à 130 mm sur les premiers contreforts, vallées et piémont, 150 à 250 mm en montagne. Une grande partie de cette pluie descend des montagnes par les rivières et arrive à Peyrehorade, où se rejoignent le Gave de Pau et le Gave d'Oloron, pour former les Gaves réunis.

A Peyrehorade, le maire Didier Sakellarides, se prépare à évacuer une partie de sa population. "Nous préconisons une évacuation préventive. Les prévisions de crue qui seront affinées en fin de matinée nous amèneront à prendre des dispositions plus strictes" écrit ce lundi la maire de Peyrehorade dans un message envoyé aux habitants via PanneauPocket. Si les prévisions se confirment - un niveau maximal des Gaves réunis compris entre 5,10 m et 5,50 m- il s'agirait alors d'une inondation inférieure à celle du 10 décembre dernier. Le mois dernier, les Gaves réunis étaient alors montés jusqu'à 5,52 m à Peyrehorade, entraînant l'évacuation de centaines de personnes et l'inondation de plus de 200 maisons.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Oeyregave, commune voisine de Peyrehorade, le maire, Serge Lasserre, dit "se préparer au même scénario que la dernière fois", avec une évacuation d'une partie de ses habitants. À Sorde-l'Abbaye, "c'est le terrain qui paye", nous dit la maire Marie-Françoise Laborde. Les crues pourraient inonder des maisons vides et des plantations de kiwis. Peu de craintes ici, mais la frustration de devoir sans doute refaire les mêmes travaux que le mois dernier pour réparer les dégâts.

Routes inondées

En raison de ces fortes pluies, plusieurs routes sont fermées dans les Landes :

RD123 – proximité Gave de Pau

RD23 - Peyrehorade / Hastingues

RD424 - Castelnau-Chalosse / Pomarez

RD399 - Castelsarrazin / Gaujacq

Une route est également sous surveillance :