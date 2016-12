Les légionnaires de Saint Christol d'Albion sécurisent le Nouvel An

Une compagnie de légionnaires vauclusiens a été déployée sur les bords du Rhône et de la Saône en cette fin d'année, dans le cadre de l'opération Sentinelles.

Pour les légionnaires, le Nouvel an, ce n'est pas Noël. Et ces dernières heures de l'année 2016 sont laborieuses pour les militaires de Saint Christol d'Albion. "Autant les fêtes de Noel ont un caractère plus traditionnel au niveau de la légion étrangère et on a pu conserver, malgré le rythme de travail, ces traditions et en faire un réveillon comme il se doit à la légion étrangère, autant il y a moins de tradition autour du réveillon de la St Sylvestre , et ça empiète moins sur l'esprit qui règne sur la compagnie", précise le Capitaine Alexis, qui supervise la compagnie.

Au programme, donc un déplacement à Lyon pour le week-end du nouvel an, et des patrouilles, fixes ou mobiles, pour "dissuader, rassurer protéger", selon le triptyque de l'opération Sentinelle. "Si jamais un jour il y avait une action à mener, les soldats ont été entraînés et sont prêts à réagir à toute menace", assure le Capitaine Alexis.

Il ajoute, "notre présence suffit à rassurer la population", et sur le terrain, le sergent Paolo renchérit : "Il nous disent merci de nous protéger ici". Il estime que "c'est très important" pour lui de participer à l'opération Sentinelles.

Mais alors, les légionnaires, privés de fêtes ? Non, puisque "entre les patrouilles, nous arriverons à nous retrouver avec les légionnaires pour fêter aussi de notre coté ce réveillon", tempère le Capitaine Alexis.