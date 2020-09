Les légionnaires du 2ème REP en excercice grandeur nature à l'Île-Rousse

Largués sur le camp Raffalli de Calvi, près de 500 soldats du 2ème REP ont pris d’assaut l’Île Rousse, ce mercredi matin. Objectif, prendre la ville occupée par 150 terroristes. Des attaques ont été menées dans plusieurs rues pour neutraliser l’ennemi. Rassurez-vous, tout ceci n’était pas réel. Il s’agissait d’un exercice grandeur nature de la légion.

Toute la matinée les habitants de la cité paoline ont pu voir des déplacements de troupes, des captures de terroristes, des scènes de guérilla et entendre des rafales de Famas, chargées à blanc, bien entendu. Un exercice que le 2ème REP effectue souvent en Balagne, et qui, cette année s’est joué en milieu urbain. L’entraînement continuera jusqu’à la fin de la semaine dans d'autres coins de la Balagne. Le 2ème REP en relation avec les municipalités s'est chargé de prévenir les habitants pour n’effrayer personne. Des habitants et touristes qui pour certains, se sont même prêtés au jeu.