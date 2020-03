Municipales à Metz : les lettres ciblées de la candidate RN Françoise Grolet font polémique

Comme Jean Dorval, plus de 20 000 Messins et Messines ont reçu ce courrier qui leur était adressé personnellement par la candidate Françoise Grolet (RN).

À une semaine du premier tour des élections municipales, le courrier est adressé nominativement à plus de 20 000 Messins et Messines. Il est signé Françoise Grolet, à la tête de la liste du Rassemblement national (RN) aux élections municipales à Metz. Le contenu n'a rien de surprenant : ce sont les arguments de campagne de la candidate. Mais certains destinataires s'interrogent sur la façon dont leurs coordonnées et leurs informations personnelles ont été obtenues.

Une démarche légale

Depuis qu'il a ouvert sa boîte aux lettres lundi matin, Jean Dorval, habitant du quartier Saint-Thérèse, ne décolère pas. "Quand je me suis inscrit en 1987, on ne m'a pas dit que mes informations étaient communicables", souligne-t-il. Sur la lettre, il trouve son nom, son prénom et son adresse. À 53 ans, le Messin était dans la cible de la candidate.

Celle-ci assume avoir ciblé certaines tranches d’âge, les 25-34 ans et les 50-64 ans, "ceux qui, dans les sondages réalisé à Metz, nous plébiscitent", explique Françoise Grolet. Cette initiative visait selon elle à répondre au "désaveu des politiques" et à l'abstention, en s'adressant "personnellement" aux électeurs.

Elle rappelle que sa démarche est légale. En effet, toute personne peut accéder à la liste électorale sur demande, à condition de ne pas en faire un usage commercial. On peut y trouver les noms, les dates et lieux de naissances des électeurs, ainsi que leurs adresses et numéro du bureau de vote.

Bientôt une pétition ?

Pas de quoi convaincre Jean Dorval qui a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et les services du ministère de l'Intérieur. "J'invite les gens à former un groupement, quelles que soient leurs opinions, et à faire une pétition, contre le fait qu'on puisse accéder à nos informations", poursuit-il. S'il n'obtient pas gain de cause, il envisage de se retirer de la liste électorale et de "faire intervenir un juriste".

"Si c'est légal, il faut que ça devienne illégal. C'est important d'avoir un droit à la discrétion. On doit avoir la possibilité d'accepter ou non que ces données soient communicables", argue celui qui tient à préciser qu'il n'a rien contre la candidate et que sa réaction n'est "pas politique".

Françoise Grolet a tout de même des soupçons, car le premier courrier se plaignant de la démarche serait venu d'un co-listier d'un adversaire aux élections, Xavier Bouvet (EELV). Certaines critiques seraient à ses yeux "téléguidées par des candidats, peut-être jaloux".