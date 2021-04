Les livreurs à domicile dans le collimateur de la police à Béziers

Des contrôles ont été menés ce jeudi 1er avril à Béziers par le commissariat avec le soutien de la DREAL, la DDPP, et la police municipale pour traquer les livreurs Uber Eats et Deliveroo ne respectant pas la législation. 30 % des professionnels contrôlés ont été verbalisés.

Avec la crise sanitaire, le nombre de livreurs de repas à domicile explose à Béziers comme dans la plupart des grandes villes. Il suffit de circuler en ville pour s'en rendre compte par soi-même. Une manière pour eux, de gagner leur vie ou d'arrondir ses fins de mois. Mais pour exercer cette profession à l'aide d'un véhicule motorisé, ces professionnels sont soumis à une législation de transports de marchandises. Tous n'en ont pas forcément connaissance.

Les contrevenants s'exposent à des sanctions qu'ils sous-estiment

C'est pour cette raison qu'une vaste opération des forces de l'ordre a été menée ce jeudi 1er avril dans les rues de Béziers par la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) et DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) avec le soutien des polices nationales et municipales.

Une trentaine de fonctionnaires étaient mobilisés entre 19h et 23h pour contrôler notamment les livreurs des plateformes Uber Eats et Deliveroo.

En ligne de mire, les livreurs à la sauvette

Ces livreurs motorisés doivent suivre une formation longue et coûteuse (au minimum 600 euros pour une durée de cent heures de formation) et bénéficier d'une licence pour exercer. Dans le cas contraire, ces chauffeurs s'exposent alors à de lourdes sanctions pouvant atteindre les 15.000 euros d'amende et un an de prison avec sursis.

La législation n'est pas la même en cas de livraison à vélo

Plus la zone de livraison s'étend, et plus il est tentant, pour un livreur, de troquer sa bicyclette contre un véhicule plus rapide (scooter, moto, voiture...) et moins éprouvant. C'est aussi l'occasion de multiplier le nombre de livraisons et, par conséquent, de rentabiliser sa journée.

"À vélo, les livreurs échappent à cette législation et ses contraintes" explique Thierry Gasulla, chef du pole de contrôle (DREAL) dans l'Hérault et l'Aude.

30% des livreurs contrôlés en infraction

"Depuis plusieurs mois, les livreurs à la sauvette se sont multipliés" constate Pierre, livreur à vélo.

Ce jeudi 1er avril, il s'agissait donc de vérifier s'ils étaient tous en règle. 25 livreurs ont été contrôlés dont 13 véhicules motorisés. Huit procès-verbaux ont été dressés pour non respect de la législation. Quatre d'entre eux ont été auditionnés le soir-même. Les autres le seront ultérieurement.

La DREAL était chargée de vérifier la licence de chaque livreur. La DDPP contrôlait la température dans les glacières de transport de plats chauds, c'est-à-dire au-dessus des 63 degrés.

D'autres opérations de ce type pourraient être organisées dans les prochaines semaines. Dans certaines villes, les livreurs de repas font régulièrement l'objet de plaintes des riverains pour des nuisances sonores, du harcèlement de rue, ou le non-respect du code de la route.

Un guide du livreur à domicile a été édité par le gouvernement.

Contrôle de police à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher