Entreprise incendiée près de Rennes : la piste criminelle envisagée

Cesson-Sévigné, France

Le gérant de la société, Patrice Letanneur, ne peut que constater les dégâts : "C'est la tuile", lance-t-il face à son entrepôt noirci par la suie et dont la charpente s'est effondrée.

Patrice Letanneur le gérant de la SMAP. © Radio France - Boris Hallier

"Cet atelier nous servait à entreposer du matériel, des bobines, des ponceuses, etc... Et il ne reste plus rien", explique-t-il. "La charpente est tombée, on ne peut plus entrer à l'intérieur car le bâtiment menace de s'effondrer", ajoute-t-il.

Des traces d'effraction

Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes, dans la nuit de dimanche à lundi. Les enquêteurs, eux, estiment très probable la piste criminelle.

Les locaux de la SMAP, société de peinture, ont été dévastés par les flammes. © Radio France - Boris Hallier

"On a constaté plusieurs traces d'effraction", raconte Patrice Letanneur. "Ils ont tout retourné à l'intérieur des bureaux, mais il n'y a rien à voler chez nous, à part un peu de matériel peut être. Un véhicule en revanche a été dérobé et retrouvé incendié sur la commune de Chevaigné", précise le patron.

Les 35 ouvriers peuvent continuer à travailler sur les chantiers extérieurs. "Il faudra au moins un an pour tout reconstruire. En attendant, nous allons devoir trouver des locaux provisoires, notamment pour le personnel administratif", explique Patrice Letanneur.