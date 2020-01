Le terrain et les locaux de l'association "Demain Verte" à Saint-Vallier ont été cambriolés

Saint-Vallier, France

Une association de promotion de la permaculture a été cambriolée à Saint-Vallier, dans le Nord Drôme. C'est à leur retour de vacances que les responsables s'en sont rendu compte.

Un motoculteur, une tondeuse, des appareils et des outils de jardin ont été dérobés. Même les serres dressées sur le terrain ont disparu. Du matériel a aussi été cassé.

L'association "Demain Verte" a été créée il y a trois ans. Elle propose des ateliers, notamment dans les écoles et les maisons de retraite pour sensibiliser à la culture et à la consommation de fruits et légumes locaux. Pour les fondateurs, Olivier Crenn et sa compagne, Maud, ce cambriolage et ce vandalisme sont tout simplement incompréhensibles. "On ne vient pas comme ça sans avoir repéré et préparé son coup. Il y a une volonté de nuire qui est préméditée. C'est ça qui fait le plus mal au cœur. Alors qu'on ne fait pas d'histoire. On mène notre petit projet sans faire de mal à personne !"

En parallèle, ce week-end, les pneus des véhicules du couple ont aussi été crevés à leur domicile. Mais rien ne permet de dire s'il y a un lien entre les deux affaires.

On aimerait se sentir bien accueillis - Olivier Crenn

"On nous a volé notre instrument de travail", déplore le fondateur de Demain Verte. Un coup d'arrêt dans l'activité, alors que les semis devaient démarrer sous la serre dérobée. "On aimerait reprendre notre activité mais on aimerait bien aussi être dans un endroit où on est bien accueillis".

L'association a publié sur sa page Facebook la liste complète des objets volés et propose aux internautes de lui faire un virement de soutien.

Des amis du couple compte, eux, lancer une cagnotte pour aider l'association Demain Verte à se rééquiper.