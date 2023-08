Les locaux de L'Humanité cambriolés

Les locaux de L'Humanité ont été cambriolés au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Une cinquantaine d'ordinateurs, du matériel vidéo, ainsi que des téléphones portables, ont été volés. Fabien Gay, sénateur et directeur du quotidien, confirme sur X : "beaucoup de matériels dérobés et un préjudice conséquent en pleine préparation de la Fête de l'Humanité et du lancement de notre nouveau site le 15 septembre".

Il en appelle également "à la solidarité de toutes et tous". Les locaux de la rédaction du quotidien sont situés à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Il s'agit d'un immeuble de cinq étages qui abrite plusieurs entreprises dont le journal. Tous les étages ont été visés, a précisé le parquet de Bobigny à l'AFP. Une enquête est ouverte. Elle est confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.