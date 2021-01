Plusieurs vitres et la porte de l'Institut français de la vigne et du vin ont été dégradés au Grau-du-Roi. Aucune revendication mais un tag signé du CRAV, le comité régional d'action viticole.

Les locaux de l'Institut français de la vigne et du vin vandalisés au Grau-du-Roi

C'est en arrivant ce vendredi matin à l'Institut français de la vigne et du vin situé route de l'Espiguette au Grau-du-Roi qu'un salarié a découvert la porte d'entrée dégradée à coups de masse et des vitres cassés dans plusieurs bureaux. C'est lui d'ailleurs qui a fait fuir les vandales. Sur les murs, un tag : "CRAV, glypho". Le CRAV, c'est le comité régional d'action viticole qui s'illustre périodiquement à travers des actions commando. Glypho comme glyphosate. Bernard Angelras, le président de l'IFV ne comprend pas. "Je suis surpris qu'on s'en prenne à un centre de recherches au service des viticulteurs. Ce n'est pas nous qui avons modifié la réglementation sur l'utilisation du glyphosate, c'est l'Etat. Nous on travaille justement sur de nouvelles pratiques culturales." Bernard Angelras a déposé plainte auprès des gendarmes. Simple vandalisme ou action revendiquée. L'enquête devra le déterminer.