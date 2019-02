Les locaux de la Protection civile de Haute-Savoie ont été pillés

Haute-Savoie, France

"Nos locaux de Clarafond-Arcine ont été cambriolé la nuit dernière." Le directeur général de la Protection civile de Haute-Savoie est sous le choc. "Le préjudice est estimé à plus de 10 000 euros, explique Yannick Laurent. Pour une association comme la nôtre cela fait un gros trou dans notre budget." Dans la nuit de jeudi à vendredi, une ou plusieurs personnes se sont introduites dans les bureaux et ont tout vandalisé. Des défibrillateurs, les clés de certains véhicules, des radios, du matériel de formation au secourisme et également des uniformes ont été volés. "La disparition des uniformes est quelque chose de sensible. Il ne faudrait pas qu’ils soient utilisés pour commettre des méfaits." La gendarmerie de Frangy a été chargée de l’enquête.

La Protection civile (association agréée de sécurité Civile par arrêté du 30 août 2006) compte 97 bénévoles en Haute-Savoie.

Chaque année,l’antenne haut-savoyarde assure plus 6 000 heures de mission de secours, 900 interventions de secours et 76 évacuations sanitaires.

La Protection civile de Haute-Savoie assure également tous les ans 7 525 heures de formations aux gestes de premiers secours.

la Protection civile 74 participe également à des missions de soutien aux populations sinistrées, sur son territoire ainsi qu’en renfort dans toute la France et à l’étranger.

Les missions de la Protection civile