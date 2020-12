Les portes des actuels et futurs locaux de RKB, la radio du Centre-Bretagne, ont été forcés. Selon la radio, une salariée aurait également été victime d'une tentative de sabotage à son domicile.

Les locaux de Radio Kreiz Breizh forcés et une salariée victime de sabotage

Les portes des studios de Radio Kreiz Breizh à Saint-Nicodème (Côtes-d'Armor) ainsi que leurs futurs locaux à Rostrenen ont été forcés. Cependant, aucune intrusion n'a été constatée pour le moment. De même, une salariée de la radio aurait été victime d'un sabotage. Les bêtes qu'elle gardait à son domicile auraient été libérées. La mairie de Saint-Nicodème a déposé plainte au même titre que la salariée de RKB.

"Si vous voulez discuter, la porte est ouverte"

"C'est peut être une coïncidence mais on préfère prévenir que guérir. Si effectivement, ce sont des actes malveillants envers la radio, on ne se laissera pas faire. L'intimidation ne passera pas chez nous", réagit Alan Kloareg, le président de la radio associative. "Mais nous sommes critiquables, au même titre que tous les médias ! Si jamais, quelqu'un veut discuter et débattre, ce que nous aimons beaucoup faire, notre porte est ouverte", explique-t-il.