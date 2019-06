Les locaux des Restos du Coeur vendalisés à Toulon, près d'une tonne de marchandises volée

Toulon, France

"Ils ont saccagé les étagères, les ont faites tomber, ils ont pris les œufs et les ont balancés contre les plafonds et les murs. C'est un massacre", raconte Claudette Debuire, porte-parole des Restos du Cœur dans le Var. Les locaux de l'association situés quartier de La Florane à Toulon, ont été découverts vandalisés ce mercredi matin. 890 kilos de marchandises ont également été volés, principalement des produits d'hygiène et d'entretien destinés aux plus démunis. Une enquête est ouverte. Deux cents familles de l'ouest toulonnais, d'Ollioules, du Revest ou encore du Beausset, sont bénéficiaires des colis dans ce centre.