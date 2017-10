Les locaux du club lavallois de futsal vandalisés

Dans la nuit de lundi à mardi dernier, un ou plusieurs individus ont pénétré par effraction dans les locaux du club de l'Etoile lavalloise de futsal. C'est la troisième fois en moins de 18 mois que cela se produit.

Des vitres brisées, une fenêtre fracturée, du mobilier cassé... c'est ce qu'on découvert les membres du club de futsal de Laval mardi après-midi. La nuit précédente, le gymnase de l'Etoile lavalloise situé au quartier Ferrié a été visité. Les sanitaires des arbitres ont notamment été saccagés. Les individus sont repartis avec une imprimante, un jeu de maillots et des ballons. Mais surtout, des objets qui ont une valeur sentimentale plus que financière ont été volés explique le président du club, Julien Moreau : "des maillots dédicacés de nos parrains Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dabo. Des maillots importants pour eux et que l'on avait accrochés dans notre club house. Ils ont disparus, c'est dommage et ça nous blesse."

Un appareil de musculation a lui aussi été vandalisé. © Radio France - G.M

Plusieurs dégradations dans les locaux du club alors que les bénévoles de l'Etoile lavalloise avaient rénové la partie bureau et le club house en juillet dernier en refaisant toute la peinture des murs, le sol et le plafond. Pour Julien Moreau, "c'est pas décourageant, c'est plutôt un effet de colère. On est pas découragé, on continue à avancer mais on est énervé par ce qui est arrivé".

Ce cambriolage ne remet heureusement pas en cause les prochains matches du club lavallois de futsal. Samedi prochain, dans le cadre du championnat de 2e division, l'Etoile lavalloise accueille le leader Paris Acces. C'est à 16 heures au gymnase du quartier Ferrié à Laval.