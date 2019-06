Un local du moto-club de Thouars cambriolé et incendié

Le président du moto-club Thouarsais a déposé plainte ce mercredi après un incendie et un cambriolage survenus la semaine dernière dans un local servant à stocker du matériel. Les dégâts sont importants.

C'est en voulant récupérer du matériel le mercredi 5 juin que deux membres du club ont découvert le local incendié et cambriolé

Thouars, France

C'est une scène de "désolation" découverte le mercredi 5 juin par deux membres du moto-club thouarsais, dans les Deux-Sèvres. Un local situé près du terrain de motocross a été cambriolé et incendié. "On nous a volé un quad, un tracteur-tondeuse, deux débroussailleuses, du matériel électrique. Dans l'incendie du bâtiment, un véhicule a été détruit, tout ce qui était outillages, matériel d'arrosage. Le bâtiment en lui-même a aussi été abîmé", liste Baptiste Suhard, le président du moto-club thouarsais. L'activité peut continuer mais le moto-club n'a plus le matériel pour entretenir correctement le terrain.

Ça fait mal au cœur"

Une plainte a été déposée ce mercredi matin à la gendarmerie. Le président du moto-club attend le passage de l'expert de l'assurance pour chiffrer les dégâts. "C'est un sentiment de tristesse et de colère. Ça fait mal au cœur pour tous les bénévoles qui depuis plusieurs générations œuvrent pour mettre en place ces infrastructures", confie le président.

"On a reçu beaucoup de messages de soutien", poursuit Baptiste Suhard, qui annonce une réunion prochaine du bureau du moto-club avec l'idée, en fonction des retours de l'assurance, de lancer une cagnotte en ligne.