Les locaux du Secours Populaire cambriolés à Châteauroux

Les voleurs n'ont aucune morale et aucune limite. Preuve en est ce cambriolage survenu dans les locaux du Secours Populaire à Châteauroux, avenue des Marins. Les faits se sont visiblement produits dans le week-end, en l'absence des responsables et des bénévoles. Plusieurs portes et vitres ont été cassées. Les malfaiteurs sont repartis avec un vélo électrique et un kit perceuse selon les premiers constats. Une plainte doit être déposée par l'association caritative.

