Les locaux du Secours Populaire de Rennes vandalisés

Rennes, France

Ce qui est navrant, c'est que ça arrive dans une association de solidarité. - Jean-François Arrivé, président du Secours Populaire d'Ille-et-Vilaine

Des dossiers au sol, des chaises renversées, une vitre brisée et un coffre-fort abîmé : c'est le bilan de l'effraction subie dans la nuit de dimanche à lundi par le Secours Populaire d'Ille-et-Vilaine à Rennes. Les malfaiteurs n'ont pas réussi à ouvrir le coffre-fort en question, mais ont fortement abîmé l'objet.

Le coffre-fort du Secours Populaire 35 © Radio France - François Rauzy

Une tentative de vol qui attriste le président du Secours Populaire Jean-François Arrivé : "Il y a un sentiment de désolation et de tristesse par rapport à l'objet de notre association, par rapport à nos missions. C'est un sentiment de dégoût pour tous les bénévoles qui aident les plus démunis. C'est déjà compliqué en temps normal mais si en plus on nous bousille notre outil de travail, c'est encore plus compliqué."

L'association a porté plainte après cette tentative de vol.

Les locaux du Secours Populaire 35 vandalisés © Radio France - François Rauzy

