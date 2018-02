Vosges, France

Depuis 1984, date du meurtre du petit Grégory dans les Vosges, on compte près d'une douzaine de livres édités sur l'affaire. Dont trois ont été publiés en début d'année : "La machination familiale" de Patricia Tourancheau, "J'ai tué le fils, chef" de Denis Robert et enfin "La malédiction de la Vologne" de Gérard Welzer.

Des livres écrits par des protagonistes ou des témoins du drame. Mais 35 ans après, les lecteurs Lorrains se passionnent-ils toujours pour cette histoire ?

Le "Bûcher des innocents", seul livre qui résiste au temps

"Les clients qui ont entendu parlé de la sortie des trois livres nous l'ont fait réserver avant la parution. Je pense en particulier à l'ouvrage de Denis Robert. Donc on a vendu les quatre-cinq livres qu'on avait et il a été commandé à nouveau", détaille Olivier Huguenot, qui tient la Librairie le Neuf, à Saint-Dié-des-Vosges.

Du côté de Nancy, une quinzaine de livres de Patricia Tourancheau a été vendue depuis le début de l'année dans cette librairie du centre-ville. Rien à côté de l'engouement pour "Le Bûcher des innocents" de Laurence Lacour, paru en 1993 et réédité en 2006.

On est loin des ventes d'il y a plus de dix ans maintenant avec le livre de Laurence Lacour" - Olivier Huguenot.

Un livre, qui, d'ailleurs, continue de se vendre régulièrement. "C'est une vente de fond, un livre de référence en la matière", affirme Emmanuel qui gère le rayon sciences humaines au Hall du Livre de Nancy. Depuis que l'affaire est relancée, en juin dernier, ses ventes reprennent. "Cela s'était un peu tassé ces dernières années. Cela redonne un petit peu de boost à ce rayon fait divers". Aujourd'hui, il vend un à deux ouvrages de Laurence Lacour chaque mois.

Un public lassé

Reste que la fascination des lecteurs s'essouffle, selon Olivier Huguenot. "A l'époque de Laurence Lacour, on avait tout public. (...) Là, on a vraiment les accros du fait divers. Le public s'est lassé des ouvrages autour de l'affaire Grégory. Si maintenant on avait un auteur qui révélait quelques secrets, ou le journal de Murielle Bolle, peut-être que les gens se jetteraient sur les ouvrages. Mais ce n'est pas le cas."