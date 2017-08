PHOTOS - Les Luminessences magnifient le Palais des Papes d'Avignon

Le Palais des Papes d'Avignon accueille Les Luminessences jusqu'au 30 septembre. Un son et lumière au service de l'histoire du célèbre monument. Une immersion à 360 degrés dans la Cour d'Honneur du Palais, plus vivante que jamais.

Pour la cinquième saison estivale consécutive, le Palais des Papes d'Avignon se drape dans ses habits de lumière. Le spectacle son et lumière conçu par Bruno Sellier et baptisé Les Luminessences, nous invite à un voyage unique au cœur de l'histoire du monument, le plus grand palais gothique au monde.

Un voyage dans le temps à 360 degrés

Guidés par les voix de Cécile Duhamel, de Claude Giraud et de Françis Huster, les spectateurs parcourent en quarante minutes, des siècles d'événements heureux ou dramatiques : la construction du Palais au XIIIe, l'influence des neufs papes, les ravages de la peste ou les caprices du Rhône voisin.

L'âme de la Provence et bien sûr, la création du Festival par Jean Vilar ne sont pas oubliées dans ce son et lumière, enrichi par de nouvelles séquences visuelles et servi par un dispositif technique impressionnant ; pas moins de 15 vidéoprojecteurs et du matériel sonore dernier cri sont mis en oeuvre chaque soir.

"Scruter et fouiller cet édifice déserté... et l'interroger", Bruno Sellier créateur des Luminessences.

Le public ne s'y trompe pas. 300.000 spectateurs ont déjà assisté au spectacle depuis sa création. Un moment rare à vivre jusqu'au 30 septembre tous les soirs à 21h15 et à 22h15 (pour la version anglaise.) Renseignements et billetterie auprès de l'Office de Tourisme d'Avignon.

Le Palais comme vous ne l'avez jamais vu © Radio France - daniel morin

Les eaux du Rhône se déversant dans le Palais des Papes © Radio France - daniel morin

Un bouquet d'images pour un regard différent sur notre patrimoine © Radio France - Daniel Morin