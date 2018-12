VIDÉOS - Les lycéens de Châteauroux également dans l'action

Des lycéens des établissements castellroussins "Jean Giraudoux" et "Pierre et Marie Curie" sont mobilisés ce vendredi matin, dans le cadre de l'appel national aux blocages. Ils ont manifesté et empêché les accès, pour dénoncer la réforme du Bac et Parcoursup.

Châteauroux, France

Des lycéens de Châteauroux ont suivi l'appel à l'action et aux blocages des établissements, ce vendredi matin. Des élèves de "Jean Giraudoux" et "Pierre et Marie Curie" se sont rassemblés devant les grilles de leurs établissements respectifs. Des barrières installées devant les grilles principales empêchent l'accès aux salles de classe et les cours sont très perturbés. Une action pour dénoncer Parcoursup, la réforme du lycée et la réforme du Bac, lancée sur les réseaux sociaux à l'appel du principal syndicat UNL (Union Nationale Lycéenne).Des blocages ont lieu aussi au lycée agricole Naturapolis, ainsi qu'au lycée Jacques-Coeur à Bourges.

Au lycée Pierre Marie Curie, l'action a commencé dès 7h du matin avec les internes.

Au lycée Jean Giraudoux, les manifestants se sont donnés rendez-vous dès 8h pour bloquer les grilles et gêner la circulation.

Vers 9h30, certains élèves du lycée Jean Giraudoux ont pris le bus pour rejoindre leurs camarades du lycée Pierre et Marie Curie.

Des jeunes du lycée Jean Giraudoux dans le bus pour rejoindre un autre établissement. © Radio France - MC Fournier

Une fois sur place, le rassemblement réunit plusieurs centaines de jeunes, aux cris de "Macron démission" et autres slogans contre la réforme du lycée.

Quelques jeunes portent un gilet jaune, mais plusieurs expliquent que les deux mobilisations sont différentes. Des manifestants montent sur les grilles, d'autres tapent sur des poubelles, ou lancent des fusées de feu d'artifice, encadrés par les policiers.

Plusieurs centaines de jeunes réunis devant le lycée Pierre Marie Curie. © Radio France - MC Fournier

Le cortège retourne alors vers le lycée Jean Giraudoux, avant de défiler vers le centre-ville.

Les deux groupes de manifestants réunis devant le lycée Pierre Marie Curie. © Radio France - MC Fournier

Les manifestants ont ensuite rejoint les gilets jaunes sur le rond point de Mercedes, rejoints par des jeunes du lycée agricole Naturapolis, avenue de la Châtre. Ils ont fait escale devant le lycée Blaise Pascal puis le lycée Jean Giraudoux à nouveau avant de s'installer devant la mairie de Châteauroux. Un petit groupe est ensuite retourné devant le lycée Pierre Marie Curie.