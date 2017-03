Les lycéens poitevins témoins de l'attentat de Londres

Les lycéens de St Jacques de Compostelle, en voyage scolaire à Londres, sont rentrés ce jeudi à Poitiers. Une enseignante accompagnatrice raconte.

16 élèves de seconde euro du Lycée Saint Jacques de Compostelle de Poitiers sont rentrés, comme prévu, ce jeudi après midi de Londres où ils étaient en voyage scolaire depuis dimanche dernier. Ils étaient donc dans la capitale britannique au moment de l'attentat mais pas sur les lieux du drame. Cela dit ils ont été témoins.

On a vu les gyrophares et les hélicoptères - l'enseignante

Betty Bordier, professeure d'anglais et accompagnatrice, explique "On visitait le gratte ciel The Shard et on avait une vue plongeante particulièrement sur Westminster" Elle raconte "mon fils a téléphoné dès qu'il a vu ce qui se passait et alors j'ai demandé à tous les élèves d'envoyer des textos à leurs parents pour leur dire que nous n'étions pas sur les lieux de cet attentat". L'enseignante ajoute " Ensuite nous sommes allés du coté où ça se trouvait, on a vu les gyrophares des policiers, des ambulanciers,les hélicoptéres qui tournaient autour de la zone. On a vu qu'ils évacuaient les blessés sur l'hôpital tout proche du lieu où on se trouvait."

On a été protégé - les élèves

Betty Bordier raconte que la veille, ils étaient exactement sur le pont de Westminster à l'heure où s'est produit l'attentat. L'accompagnatrice du groupe témoigne " ce qui nous a interpellé c'est qu'au début du séjour on avait essayé d'inverser la visite et d'y aller plutôt le mercredi. Si cela avait été accordé, on aurait été pile sur le lieu où ca s'est passé et à l'heure du drame". Une situation qui a alimenté les conversations dans le groupe le soir au diner et les lycéens ont eu cette phrase "On a été protégé". Les jeunes et leur famille ont été contents de se retrouver. Ils sont arrivés ce jeudi à l'aéroport de Poitiers-Biard