Les lycéens se mobilisent dans le Poitou

Dans le Poitou, des lycéens se mobilisent contre la réforme du lycée et Parcoursup. Des actions en Vienne et Deux-Sèvres.A Châtellerault, la police a dû intervenir à et utilisé le gaz lacrymogène. Un manifestant de 15 ans été interpellé.

Les lycéens du Poitou se mobilisent contre la réforme du lycée et contre Parcoursup. Dans les Deux-sèvres, des actions recensés dans plusieurs établissements.

300 lycéens mobilisés à Melle notamment

A Melle, environ 300 élèves du lycée Desfontaines ont décidé de manifester dans le centre-ville, ils continuent la mobilisation ce jeudi après-midi. Au lycée, les cours se poursuivent. A Niort, au lycée de la Venise verte, une quarantaine d’élèves ont refusé d’aller en classe ce matin et ont installé des chaises devant les grilles mais tout est rentré dans l’ordre cet après-midi.

Des gaz lacrymo à Châtellerault

Dans la Vienne, la mobilisation des lycéens s'est déroulée dans le calme à Poitietrs. Ca a quelque peu dégénéré à Châtellerault où les policiers ont dû utiliser le gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Un lycéen de 15 ans a été interpellé. Ce jeudi matin, 200 étudiants de Berthelot et Branly se sont rassemblés devant leurs établissements et en ont bloqué les accès : impossible d'entrer pour les élèves ou les professeurs. Pas possible non plus de sortir ce midi pour ceux qui étaient déjà à l'intérieur avant le blocus. Les proviseurs ont essayé de discuter avec les lycéens bloqueurs mais "difficile de dégager une liste précise de revendications", d'après l'un d'eux.