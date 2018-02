Les magistrats et les fonctionnaires du tribunal de grande instance de Bordeaux se sont mobilisés ce jeudi. Un rassemblement a eu lieu en début d'après-midi devant la palais de justice, juste après la mobilisation des avocats. Les audiences non-urgentes de la journée ont été renvoyées.

Bordeaux, France

"Aujourd'hui on est tous en souffrance". Pour Stéphanie Caprin, juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux, les justiciables ont beaucoup à perdre de cette réforme annoncée de la justice. Et pour les magistrats mobilisés aujourd'hui, cette réforme ne risque pas d'améliorer la situation à Bordeaux.

Une situation très tendue, "les justiciables doivent parfois attendre plusieurs mois pour divorcer". "Il faut attendre des mois pour que l'auteur d'une infraction soit jugée". L'accumulation des dossiers oblige magistrats, avocats et fonctionnaires du tribunal à rester parfois très tard "jusqu'à 21 heures, avec très peu de temps à accorder aux personnes venues demander justice." La conséquence ? "Des décisions de justice que nous avons parfois du mal à expliquer" déplore Stéphanie Caprin.

"Il faut traiter une trentaine de dossiers par demi-journée" Stéphanie Caprin Copier

La juridiction bordelaise sous pression

"Bordeaux est dans un département qui grossit, il y a plus en plus d'habitants". Denis Roucou, le vice-président du Tribunal de grande instance de Bordeaux tire la sonnette d'alarme. "Les moyens humains et informatiques sont insuffisants".

"Dans le cadre de la réforme, le tribunal d'instance va être supprimé, alors que c'est une juridiction de proximité". explique Denis Roucou."Avec cette réforme, le justiciable ne verra plus le juge, mais s'adressera au juge via Internet, ce qui retire le côté humain indispensable à la justice" poursuit le magistrat.

Du côté des fonctionnaires du tribunal, on fait valoir le manque de moyens pour travailler convenablement. Pour Magali Télémaque, c'est "système D au Tribunal de grande instance". "Nous n'avons plus d'accoudoirs sur nos chaises, et je dois amener mes propres stylos" explique-t-elle avec dépit.

Par ailleurs des projets de rapprochement sont notamment en cours entre le tribunal de Libourne et celui de Bordeaux. Une mobilisation a eu lieu à Libourne pour manifester contre ce projet.