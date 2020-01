Les magistrats de Toulouse s’élèvent contre la grève des avocats

C’est inédit. Lors d’une assemblée générale extraordinaire, les magistrats et les fonctionnaires du tribunal judiciaire de Toulouse ont voté une motion contre la grève des avocats qui paralyse la justice depuis plus trois semaines.

La démarche est rarissime. Des magistrats qui s’en prennent aux avocats en grève contre la réforme de leur régime de retraite. La grève paralyse le fonctionnement du tribunal depuis trois semaines.

Une motion à l’unanimité pour rappeler à l’ordre les avocats

Réunis en assemblée générale extraordinaire ce mercredi 29 Janvier 2020 , les magistrats et les fonctionnaires du tribunal judiciaire de Toulouse ont voté une motion pour condamner ce mouvement de grève des avocats qui « affecte le service public de la justice dans sa sérénité et sa continuité ». Dans leur motion adoptée à l’unanimité , les magistrats alertent sur « les conséquences importantes de ce mouvement sur les délais de traitement des procédures » et ils lancent un appel pour que « les droits des justiciables soient garantis. »

La justice paralysée

Dans les juridictions d'Occitanie, comme au tribunal de Toulouse ou d'Albi, les audiences sont reportées parfois jusqu'à 2021.

Sur France Bleu Occitanie, le nouveau procureur général de la Cour d'appel de Toulouse, Franck Rastoul, avait dénoncé "le risque d'implosion" de la justice, faisant appel au « sens des responsabilité les avocats .» Le procureur général avait dit sa crainte que cette grève puisse « faire sortir de prison des détenus dangereux, qui doivent rester en détention. »