Grand Angle : Les magistrats du Limousin optimistes avec la nouvelle justice des mineurs

La justice des mineurs se réforme, avec l'entrée en vigueur ce jeudi d'un code pénal qui leur est dédié. L'objectif est d'avoir une réponse plus rapide, plus adaptée et plus efficace à la délinquance des mineurs, dont on traite entre 430 et 450 dossiers chaque année en Limousin.

Les magistrats, avocats et représentants de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Limousin saluent une réforme de la justice pénale des mineurs "ambitieuse et équilibrée."

Le grand angle de France Bleu Limousin est consacré ce matin à la réforme de la justice des mineurs, entrée en vigueur ce jeudi. Un code pénal est désormais dédié aux mineurs délinquants âgés de 13 à 17 ans. En dessous de 13 ans, les enfants bénéficient d'une "présomption de discernement", car ils ne sont pas jugés assez matures pour faire l'objet de poursuites pénales. Pour les autres, il y a du changement.

Jusqu'ici, c'est une ordonnance de 1945 qui fixait les règles, pensées donc juste après guerre et plus forcément adaptées à la situation d'aujourd'hui. Même si de nombreuses modifications ont apportées depuis, il fallait vraiment rendre les procédures plus claires. Elles seront aussi plus rapides, pour confronter très vite l'adolescent à ses actes et à sa responsabilité, afin d'avoir un impact plus efficace et une vertu pédagogique plus forte, pour le dissuader de récidiver ou d'aller plus loin.

Entre 420 et 450 dossiers par an en Limousin

En Limousin, entre 420 et 450 dossiers de mineurs délinquants sont traités chaque année par les juges des enfants. Ce n'est pas énorme, mais il y a aussi autour de 900 affaires de mineurs en danger, souvent traitées en priorité pour mettre d'abord des enfants à l'abri. Du coup les délais peuvent s'allongent avant les procès. Dans certains cas, la justice des mineurs finit même par passer à un moment où les jeunes ont déjà dépassé la majorité. Ils ont même parfois déjà été condamnés, voire incarcérés, pour des faits commis après leurs 18 ans, alors que des mesures éducatives prises plus tôt auraient peut-être pu enrayer cette spirale négative.

Quels changements ?

La réforme vise avant tout à renforcer la réponse éducative, qui doit primer sur la sanction. Pour les faits les moins graves, la justice privilégie d'ailleurs des alternatives à la peine. Par exemple avec des stages de prévention ou encore par des mesures comme la réparation des dégâts après des dégradations. Pour les délits un peu plus importants, les mineurs seront jugés en deux phases. Trois mois maximum après les faits, la justice dira s'il les adolescents sont coupables. Mais, si c'est oui, la sanction ne sera fixée que six à neufs mois plus tard, après une période de mise à l'épreuve éducative.

Le nouveau code pénal, qui encadre la délinquance des mineurs. © Radio France - Nathalie Col

Des mesures éducatives individualisées à chaque profil et au délit sont décidées. L'idée est d'entamer un processus de réinsertion sociale, scolaire ou professionnelle suivant les cas et de se pencher aussi sur la santé physique, mentale et les éventuelles addictions du mineur délinquant. Dans le même temps, l'ambition est de lui faire prendre conscience aussi qu'il peut influer sur la sanction par son comportement. Il peut notamment la limiter, s'il arrive à saisir les mains tendues et montrer qu'il se remet sur le droit chemin.

Des moyens au rendez-vous pour cette réforme ambitieuse

Cette réforme est jugée "très ambitieuse mais équilibrée" par les magistrats, avocats et représentants de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en Limousin (PJJ). Ils estiment qu'elle pourrait effectivement donner de meilleurs résultats, à condition de s'en donner réellement les moyens. Aujourd'hui tous les acteurs concernés estiment que c'est le cas chez nous, avec 6 juges pour enfants en Limousin et 82 éducateurs, psychologues ou assistantes sociales au sein de la PJJ. Tous les postes sont actuellement pourvus et suffisants, face au niveau de délinquance actuel. Mais tous ces professionnels se disent aussi vigilants sur l'évolution de la situation.