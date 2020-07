Les magistrats du Tribunal de Tours alertent sur le manque criant de greffiers

Dans une motion adoptée à l'unanimité, les magistrats du siège et du parquet demandent des moyens supplémentaires. Avec ce manque de moyens humains, ils redoutent des suppressions d'audience et s'inquiètent des risques psycho-sociaux.

Avocats, magistrats et greffiers sur les amrches du Palais de Justice de Tours

C'est à l'unanimité que les magistrats du siège (juges) et du parquet (procureur et substituts) ont adopté une motion pour dénoncer le manque criant de greffiers au Tribunal de Tours. Le texte a été adopté le 3 juillet dernier. Dans cette motion, il est précisé que "le déficit chronique d'effectif de greffe que connaît cette juridiction depuis des années s'aggrave et met en péril l'équilibre de la juridiction alors que l'activité ne cesse de progresser".

Des risques psycho-sociaux

Sur 119 postes, il manque 8 postes de greffier et 8 postes d'agents de catégorie C. Une situation de sous-effectif aggravé par le fait que 20% du personnel de greffe est reconnu travailleurs handicapés, engrainant de droit des temps partiels qui ne sont pas compensés.

Les magistrats expliquent qu'ils doivent accepter de travailler en mode dégradé ou de sacrifier le fonctionnement de la juridiction, en "supprimant les audiences pénales au risque de rallonger les délais, accepter de ne plus exécuter les peines, renouveler les mesures d'assistance éducative sans audience....."

Les magistrats redoutent que cette situation entraîne des risques psycho-sociaux, et ils demandent donc solennellement des moyens humains supplémentaires.