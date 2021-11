Les magistrats lorientais refusent de participer aux états généraux de la Justice

Le Tribunal Judiciaire de Lorient compte 30 magistrats. 22 d'entre eux étaient présents ce mardi 23 novembre 2021 en assemblée générale. Ils ont voté à l'unanimité une motion pour refuser de participer aux états généraux proposés par le gouvernement : "Le calendrier fixé, les thématiques retenues, le modus operandi envisagé rendent illusoires la réalité et l'effectivité d'une réflexion commune", indiquent les magistrats.

_"On nous demande de répondre à un questionnaire en ligne, avec des groupes de travail, e_xplique Eric Pouder, vice-procureur. Les travaux doivent être rendus en mars. Quand on compare aux derniers travaux d'envergure pour le code pénal en 1994, qui avaient rassemblés les réflexions d'universitaires et de partenaires de la justice pendant plusieurs années, on mesure l'inefficacité de ce qui est proposé. On est dans un temps politique qui ne peut pas être un temps à la mesure de ce dont a besoin la justice."

Des magistrats épuisés

Dans leur motion, les magistrats constatent avoir été sollicités "par les gouvernements successifs, au sujet des réformes et y avoir participé sans retour concret et positif." Ils refusent donc de participer à un "exercice inutile et inefficace". Dans cette motion, ils font aussi part de leur épuisement et de leur lassitude et précisent qu'ils "continuent d'exercer leurs fonctions avec passion et avec un sens aigu du service public."

Et le vice- procureur, Eric Pouder, de conclure : "Lorsque j'entends des médecins urgentistes dirent leur épuisement, je pourrais remplacer le mot médecin par le mot magistrat. Nous sommes dans une situation très difficile."