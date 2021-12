VIDÉO - Les magistrats nîmois rassemblés sur les marches du palais de justice dénoncent le manque de moyens

Une centaine de magistrats, greffiers et autres avocats se sont rassemblés ce mercredi en début d'après-midi sur les marches du palais de justice de Nîmes pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de moyens. "Justice au rabais, c'est terminé" ou encore "J'en ai ras la toque", tels étaient les slogans inscrits sur des pancartes. Cette mobilisation à l'échelle nationale s'inscrivait dans la droite ligne d'une tribune publiée dans le journal "Le Monde" il y a trois semaines et signée par plus de 6.000 magistrats après le suicide d'une de leurs collègues.

