Les maires berrichons inquiets face à la baisse du nombre de contrats aidés

André Laignel et Vanik Berberian les maires d'Issoudun et de Gargilesse dans l'Indre dénoncent la décision du gouvernement de baisser le nombre de contrats aidés.

Nouvelle passe d'armes entre les maires et le gouvernement au sujet cette fois des contrats aidés. Ces contrats sont souvent utilisés par les collectivités pour l'embauche d'accompagnateurs scolaires, d'auxiliaires de vie pour des élèves en situation de handicap ou d'aide à la restauration scolaire. Le gouvernement annonce le non-renouvellement de certains contrats aidés, préférant "accompagner la formation professionnelle" plutôt que de "subventionner l'emploi", selon les termes d'Aurore Bergé, porte parole des députés LREM.

André Laignel écrit à la Ministre du Travail

La Ministre du Travail Muriel Pénicaud avait justifié le 9 août devant les députés la baisse du nombre de ce type de contrats, jugés "coûteux" et "inefficaces", par "une sous-budgétisation et une surconsommation" par la majorité précédente. André Laignel, le maire PS d'Issoudun, vice-président de l'Association des maires de France (AMF) vient d'écrire un courrier à la Ministre du Travail pour dénoncer cette décision. Il conteste l'idée que ce dispositif ne soit pas efficace.

Il y a 2 ans 57% des contrats aidés débouchaient sur un emploi, il y a des résultats (André Laignel) Copier

"Au total quand ont prend les contrats aidés dans le privé et dans le public, il y a 2 ans, c'était 57% qui débouchaient sur un emploi... c'est considérable, surtout quand on se rappelle que la plupart de ces jeunes sont éloignes de l'emploi, il y a des résultats... si on regarde le coût, c'est vrai que ça peut paraître important 3 milliards d'euros mais en réalité ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui sont remis dans le circuit du travail".

Pour nous les maires, c'est vraiment un été noir" (Vanik Berbérian)

Vanik Berbérian, maire de Gargilesse et Président de l'Association des Maires Ruraux se dit lui aussi très inquiet. "Dans ma commune j'ai eu recours à ce type de contrats sur un poste de cantonnier, ça a permis à cette personne d'apprendre le métier, quand un ancien est parti à la retraite, nous l'avons embauchée en CDI (...) ça sert l'activité économique on ne comprend pas pourquoi il y a des gels de cette nature; pour nous c'est vraiment l'été noir après les 300 millions gelés, l'historie de la taxe d'habitation, aujourd'hui la suppression de ces emplois aidés, c'est vraiment un été terrible".