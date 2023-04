Les maires de l'Avesnois invités à passer une journée en immersion au tribunal d'Avesnes sur Helpe

Dans le bureau de permanence du tribunal d'Avesnes sur Helpe avec son magistrat et sa greffière, se succèdent les appels des policiers et gendarmes à la fin des plus de 1900 gardes à vue annuelles sur l'arrondissement, mais aussi les milliers de courriels traités par les six magistrats qui tournent sur la permanence, ce jour là vol, mais aussi violences intrafamiliales, qui représentent de très nombreux dossiers sur ce territoire. Derrière son téléphone, le procureur Laurent Dumaine donne les réponses judiciaires, convocation au tribunal, stages... en toute transparence devant François Erlem le maire de Landrecies, pour le procureur c'est important d'ouvrir les portes de la justice

"La justice n'est rendue qu'au nom du peuple français, et donc ça ne me semble pas du tout illégitime de pouvoir expliquer comment cette justice est fabriquée dans l'intérêt de nos concitoyens"

L'occasion aussi peut-être selon lui de "mieux comprendre" les décisions rendues par le tribunal correctionnel ou par le procureur de la république. "le but de la démarche c'est de rendre le plus accessible tout ça à tout le monde à travers les élus".

Mieux comprendre les décisions de justice et mieux accompagner les victimes

Un moyen aussi de lever les fantasmes ou les préjugés sur les supposées lenteurs de la justice. François Erlem, le maire de Landrecies ne s'attendait pas à ça "c'est très dense, c'est beaucoup sur une journée et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont très vite aussi".

Une journée très importante pour le maire de la commune de 3500 habitants avec sa police municipale et sa gendarmerie mieux armé pour comprendre les décisions de justice, mais aussi à l'avenir pour mieux accompagner les éventuelles victimes parmi ses administrés "leur expliquer que les victimes sont prises en compte par la société et que la justice est là pour elles".

"Les élus se font l'écho de la population"

Ces journées en immersion, ainsi que les autres rencontres avec les élus mises en place par le procureur tout au long de l'année collectivement ou individuellement dans le cadre des comités de lutte contre la délinquance et autres permettent à Laurent Dumaine d'avoir une connaissance beaucoup plus fine du territoire, au delà des chiffres de la gendarmerie, de la police ou du parquet car les "élus se font l'écho de la population, des vrais problèmes des vrais gens, des petits problèmes des vrais gens" comme les rodéos urbains ou les dépôts sauvages qui peuvent empoisonner la vie de certains citoyens.

Des données importantes selon lui "Pour bien comprendre le territoire sur lequel j'essaie d'appliquer la politique pénale en fonction de ses besoins"

Les maires qui ont aussi une adresse mail dédiée au tribunal pour remonter les éventuels problèmes. Et le procureur n'hésite pas non plus à "rendre des comptes" en leur envoyant tous les ans un courrier bilan de l'activité judiciaire de l'arrondissement.