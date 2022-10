Les maires ruraux ont été "écoutés mais pas entendus" par le gouvernement, selon le maire de Poses

Le congrès de l'Association des maires ruraux de France s'est tenu en Dordogne, afin d'aborder les problématiques rencontrées par les communes et d'en faire part au gouvernement. Georgio Loiseau, vice-président de l'association dans l'Eure, était l'invité ce lundi de France Bleu Normandie.

Georgio Loiseau, maire de Poses et vice-président de l'Association des maires ruraux de l'Eure, invité ce lundi de France Bleu Normandie

Les maires ruraux tirent un bilan plutôt négatif de leur congrès qui s'est achevé ce dimanche 2 octobre en Dordogne et auquel plusieurs ministres ont participé. "Je pense qu'on a été écoutés, mais pas entendus, tranche ce lundi matin, Georgio Loiseau, maire de Poses et vice-président de l'Association des maires ruraux de l'Eure. On nous a dit qu'il faut qu'on travaille ensemble, mais c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Mais nous les élus des territoires ruraux, il nous faut du concret."

Du concret sur des problématiques comme les déserts médicaux, mais aussi la hausse des prix de l'énergie. "La situation est d'autant plus préoccupante que nos budgets sont déjà contraints", poursuit Georgio Loiseau.

La Première ministre Elisabeth Borne a promis que le bouclier tarifaire, prolongé en début d'année 2023, limiterait la hausse des prix à 15 % pour les petites communes. Mais c'est encore trop pour le maire de Poses, où les factures d'énergie de la commune ont déjà augmenté de 30 à 40 %. "Cette hausse, même de 15 %, vient se surajouter a une complexité budgétaire qui était déjà très présente", explique Georgio Loiseau, qui ajoute que les maires n'ont plus que la taxe foncière pour récupérer de l'argent : "J'ai déjà procédé à des augmentations, je me refuse d'aggraver une situation qui est déjà assez complexe pour les administrés de ma commune".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour le vice-président de l'Association des maires ruraux de l'Eure, le gouvernement doit agir, en bloquant les prix de l'énergie pour les communes, ou en revalorisant la dotation globale de fonctionnement. "Il va falloir à un moment donné stopper l'hémorragie, puisqu'on a de plus en plus de charges et de moins en moins d'entrée", conclut Goergio Loiseau, invité ce lundi de France Bleu Normandie.