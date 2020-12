Les malfaiteurs qui ont fait exploser le distributeur de billets de Montady ont été arrêtés

Quatre hommes âgés de 29 à 57 ans ont été interpellés à Frontignan, Sérignan et à Marseille mardi et mercredi pour une série de pillage de distributeurs de billets dont celui de Montady. Ils ont été mis en examen jeudi pour un total de 22 infractions et placés en détention provisoire.