Les mamans d'élèves en lutte contre le trafic de drogue à Saint-Denis

Saint-Denis, France

À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), les parents d'élèves du groupe scolaire Balzac-Victor Hugo qui accueille 600 élèves, sont inquiets et en colère. Ils dénoncent depuis des années le trafic de drogue dans les quartiers qui entourent l'établissement, avec la présence de dealers et de guetteurs dans les rues et au pied des immeubles. Mais la semaine dernière a été celle de trop pour ces parents.

30 grammes de cannabis dans le centre de loisirs

Lundi 13 mai dernier, en pleine journée, il y a eu une intrusion. Un homme a fait irruption dans l'établissement avant de prendre rapidement la fuite. Tout s'est passé très vite mais les élèves ont tout de même dû rester confinés. Les policiers qui ont mené des fouilles le mercredi suivant ont découvert 30 grammes de cannabis dans un local.

La preuve pour les parents que la situation est devenue intenable. " Ils [les dealers et les guetteurs] viennent, cachent leur matos au passage et ressortent de l'autre côté et ils sont tranquilles", explique Fabienne, maman d'une petite en CM1.

Des parents angoissés

Nadine, elle, nous raconte ses angoisses au quotidien pour la sécurité de sa fille, "qu'elle soit renversée par un scooter d'un mec qui fait une course-poursuite ou qu'elle se fasse bousculer par un groupe de guetteurs en fuite". La maman déplore le mauvais exemple et la mauvaise influence de ses trafiquants de drogue sur les enfants : "Ils sont entourés par des choses nocives... Les jeunes du collège ont pour métier d'avenir de guetter en bas de la cité pour se faire de l'argent facile".

Fabienne, elle dénonce l'inaction de la police "elle passe, voit des jeunes rouler un joint, fumer, vendre, et n'intervient pas parfois", selon elle.

"Il y a urgence, il faut des moyens humains pour aller parler à ces mômes" - Fabienne, maman d'élève Copier

Des renforts policiers annoncés

Face à la colère de ces parents, le commissaire de Saint-Denis et le maire de la ville ont rencontré les parents la semaine dernière, lors d'une réunion. Des renforts policiers sont annoncés dans le secteur avec une 21 agents supplémentaires attendus dans les prochains mois. Quant au maire, il a déployé des agents de sécurité dans l'établissement. Laurent Russier prévoit aussi des travaux pour rehausser les clôtures autour de l'école.

Le maire demande à l'État d'agir

Mais pour l'élu communiste, il faut aussi que l'État mette plus de moyens : "Le jour où on demandera à un maire qu'il règle lui-même tout seul les problèmes de trafic de stupéfiants, ça voudra dire que la République va encore plus mal qu'aujourd'hui", affirme Laurent Russier. "Il faut des moyens de prévention et de justice supplémentaires, il faut qu'on tienne sur ces trois piliers : _répression, police, justice"_, répète le maire.

Vendredi dernier, comme un symbole, une trentaine de parents ont formé une chaîne humaine devant les grilles de l'école pour faire passer un message aux dealers : "On est là, on protège les écoles, on est pas seuls", résume Nadine.