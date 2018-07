Eddy de Pretto, Shaka Ponk, Petit Biscuit ou encore Juliette Armanet... Hormi les têtes d'affiche de la 17ème édition du festival des Nuits secrètes à Aulnoye-Aymeries, Les Mamys and the papys, un groupe de retraités rock n'roll et 100% nordiste a mis le feu samedi au bord de la piscine.

La 17ème édition du festival des Nuits secrètes se termine ce dimanche soir dans la commune d'Aulnoye-Aymeries près de Maubeuge (Nord).

Pendant trois jours, plusieurs dizaines de milliers de jeunes et moins jeunes sont venus écouter Juliette Armanet, Orelsan, Lomepal, Gaël Faye, Petit biscuit ou encore Eddy de Pretto. En tout, soixante-dix concerts répartis dans toute cette petite ville d'à peine 10 000 habitants.

Un concert bien arrosé

Parmi les artistes, il y a aussi un groupe un peu particulier : The Mamys and the papys, une chorale de retraités rockn' roll et déjantés qui ont donné un concert samedi après-midi au bord de la piscine.

Les Mamys and papys ont déjà joué aux Nuits secrètes, et même à l'Olympia, mais au bord de l'eau, c'est une première ! © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Des rockeurs de 50 à 82 ans

Ce groupe 100% nordiste compte une quarantaine de membres, âgés de 50 à 82 ans. Parmi eux, Marie-André, 72 ans, vêtue pour l'occasion d'une robe à fleurs et d'un chapeau pailleté. Ce n'est pas la première fois que le groupe joue aux Nuits secrètes, mais pour elle c'est toujours un grand honneur.

"Jamais de ma vie je n'aurais pensé qu'à 72 ans je serais montée sur une scène aux Nuits secrètes ! J'adore chanter, on n'est pas seuls à la maison, on oublie nos soucis, ça fait marcher les neurones ! Pour rien au monde je ne quitterais le groupe. j'ai dit à mes petits-enfants : je veux bien jouer le rôle de mamie et soigner mes petits enfants, mais le lundi matin et le jeudi soir, c'est ma chorale !"

Le groupe s'est déjà produit à l'Olympia, on l'a aussi vu jouer à la télévision pour La France a un incroyable talent. Mais un concert dans une piscine, c'était une première.

Beaucoup de festivaliers sont venus un peu par hasard, d'abord pour se rafraîchir dans l'eau ; ils ont fait une jolie découverte : "Les mamies ont joué le jeu à fond, elles ont assuré, j'aimerais être comme elles plus tard !" rigole Hermeline, 30 ans, les cheveux aussi roses que l'une des sopranos du groupe.

Les Mamys and the papys jouent encore ce dimanche à 15h au camping du festival et à 17h dans les rues piétonnes. Au programme également des Nuits secrètes notamment : la chanteuse belge Angèle à 19h45, Feu! Chatterton à 20h30, ou les Shaka Ponk à 22h30. Et les têtes d'affiche de ce dernier jour des Nuits secrètes c'est notamment Feu Chatterton, Shaka Ponk ou encore la chanteuse belge Angèle.