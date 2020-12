Les manèges de Noël tourneront à Amiens, un remède à la morosité de cette fin d'année

Malgré l'épidémie de coronavirus et le marché de Noël annulé, il flottera tout de même un air de fêtes dans le centre-ville d'Amiens. La préfecture de la Somme a donné ce mardi son feu vert à l'installation de dix manèges et six chalets. Des attractions à monter le plus vite possible !

"Il n'y a plus de temps à perdre". Adrien Cottin est sur tous les fronts ! Le responsable du sapin magique installé devant l'hôtel de ville d'Amiens sort le matériel du 38 tonnes : le manège doit prendre forme le plus vite possible. Deux jours de montage sont nécessaires pour installer ce sapin et ces boules, le "deuxième manège préféré" de Claire, 7 ans, rose bonbon jusqu'au masque !

Je l'ai prévenue qu'il n'y aurait que 6 manèges cette année _ Christine, maman de Claire

La fillette fait le tour du centre-ville avec Christine sa maman pour découvrir les manèges sur lesquels elle pourra bientôt faire un tour. "Je l'ai prévenue que cette année il n'y en aurait que six" raconte sa maman et "là, c'est la surprise ! Elle se demande bien lesquels vont être installés!"

Deux jours de montage sont nécessaires au sapin magique présent depuis 6 ans à Amiens © Radio France - Elodie Touchais

Après des semaines confiné, Adrien Cottin espère pouvoir faire tourner son manège dès jeudi soir.

Ce qui est perdu est perdu _ Adrien Cottin

A quelques mètres de la mairie, devant la maison de la culture d'Amiens, la grande roue est aussi en cours de montage. Fabrice Degousée travaille avec son fils sur ce manège et revenir à Amiens lui donne le sourire. Financièrement aussi cette reprise pour les fêtes de noël va faire du bien reconnait le forain.

Aujourd'hui, on vit avec l'argent de la banque _ Fabrice Degousée

Tant pis si la grande roue tourne moins que les hivers précédents. "Déjà on va retravailler et on sera content" assure Fabrice qui n'est pas du genre "à rien faire". Le forain ravi aussi de retrouver ses clients et de leur faire oublier le temps d'un tour la morosité ambiante.

Un tour de grande roue pour redonner du rêve aux gens explique les Degousée père et fils © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Des protocoles sanitaires renforcés

Pour relancer sa grande roue, Arnaud Degousée a du renforcer son protocole sanitaire. C'est désormais la règle du 8 mètres ^2 qui s'applique, les distances entre clients sont augmentées, désinfection des nacelles après chaque tour, gel hydroalcoolique à disposition et évidemment masque obligatoire récite le jeune homme. Ce sont en fait les règles d'un commerce traditionnel qui doivent être mis en place. Même si, selon le jeune forain, "il y a moins de chance d'attraper le virus en plein air ... et perchés à 40 mètres du sol !"