Les manifestants quittent le dépôt pétrolier de Brest

Brest, France

Alors que les professionnels du BTP se sont faits déloger ce mardi matin du dépôt de Vern-sur-Seiche, les manifestants brestois quittent le dépôt situé sur le port de Brest de leur propre chef, même s'ils ne sont pas satisfaits des négociations qui se sont déroulées lundi au Ministère de l'économie.

Les camions sont repartis, ce mardi matin, et les trois préfabriqués que les manifestants avaient installés devant le dépôt pétrolier de Brest sont en train d'être vidés.

"Nous nous sentons trahis"

"Nous nous sentons trahis", confie un des patrons, qui dénonce la position de la direction nationale de son syndicat. Si les professionnels du BTP repartent ce n'est pas parce qu’ils ont obtenu gain de cause mais parce qu’ils redoutent la venue des CRS. Ils ajoutent que les stations sont réapprovisionnées en ce moment, et que le blocage n'a plus d'utilité pour l'instant.